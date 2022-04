Gregorio Marchese è il vicario del questore: "Incarico di responsabilità in una provincia complessa"

E' stato presentato questa mattina il nuovo vicario del questore, Gregorio Marchese, messinese di origine e arrivato dalla questura di Vercelli dove ha ricoperto lo stesso incarico. "E' un uomo di grande esperienza professionale, caratterizzata da più incarichi svolti in realtà complesse - ha spiegato il questore Michele Spina - Sono certo che darà un ottimo contributo al funzionamento della questura di Latina".

"Sono molto contento di essere qui a Latina - ha dichiarato il nuovo vicario - Una provincia ricca ma complessa e densa di problematiche. Il mio ruolo è quello di affiancare il questore. Spero di essere all'altezza di questo ruolo impegnativo".

Dal punto di vista professionale il vicario Gregorio Marchese ha ricoperto l'incarico per tre anni alla questura di vercelli e prima ancora era stato dirigente della Digos a Reggio Calabria. Nel suo percorso ha però ricoperto diversi incarichi in più sedi. E' stato dirigente del Gabinetto regionale di polizia scientifica a Reggio Calabria, dirigente del commissariato di Palmi e di Villa San Giovanni, sempre in provincia di Reggio Calabria, vice Gabinetto della questura di Reggio Calabria e reggente del XII reparto mobile. Nel 2013 ha raggiunto la sede di Bergamo per dirigere la Pas, per poi essere trasferito al compartimento della Polfer siciliana. Rientrato nel 2016 in Calabria ha poi diretto il commissariato di Siderno.

"L'incarico che più mi ha entusiasmato nel mio percorso professionale - ha poi concluso nel giorno delle presentazioni a Latina - è stato quello di dirigente del commissariato. Ho diretto diversi commissiati, un ruolo impegnativo ed entusiasmante".