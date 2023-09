Omicidio nella Rsa, una perizia per verificare se l'imputato è capace di intendere e volere

Sarà sottoposto ad una perizia per verificare la sua capacità di intendere e volere Franco Zampierollo, l’uomo arrestato a luglio 2022 con l’accusa di avere ucciso Enrico Tamburrino all’interno di una Rsa per anziani dove erano entrambi degenti.

Il 77enne è accusato di omicidio preterintenzionale aggravato e la difesa, rappresentata dall’avvocato Gianno Lauretti, aveva chiesto al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa che venisse processato con il rito abbreviato condizionato all’audizione della sua psicologa proprio per dimostrare la sua incapacità di intendere e volere. L’accusa ha quindi chiesto che fossero ascoltati anche i suoi consulenti e questa mattina il gup ha affidato allo psichiatra Lorenzo Contini l’incarico di effettuare una perizia per verificare le condizioni dell’imputato e la sua capacità di essere processato.

I fatti oggetto del procedimento risalgono al 14 maggio 2021 quando nella struttura sanitaria Residenza Pontina sita sulla Pontina Zampierollo aveva improvvisamente aggredito Enrico Tamburrino, 84 anni, giudice onorario in pensione, colpendolo ripetutamente tanto da provocargli fratture e ematomi gravissimi. La vittima era stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti ma era morta dopo alcuni giorni.