Omicidio di Borgo Montello, accusa pronta a chiedere sette condanne

Si avvia verso la conclusione il processo per l’omicidio di Sumal Jagsheer, l’indiano ucciso a Borgo Montello nel corso di una spedizione punitiva da parte di un gruppo di connazionali.

Venerdì la Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana ha ascoltato gli ultimi testimoni chiudendo così la fase dibattimentale. Sul banco degli imputati ci sono sette connazionali della vittima: Jiwan Singh, considerato il mandante, Harider Singh, Harmandeep Singh, Devender Singh, Ranijt Singh, Sohal Gurvinder Singh e Surjit Singh, accusati a vario titolo di omicidio volontario, porto illegale di pistola, lesioni personali aggravate e rapina aggravata.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Amleto Coronella, Angelo Palmieri, Alessandro Farau e Gaetano Marino secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Marco Giancristofaro, il 30 ottobre 2021 sarebbero arrivati nell’edificio di via Monfalcone dove la vittima stava festeggiando la nascita del figlio armati di spranghe con le quali avevano colpito numerosi dei presenti. Il bilancio del pestaggio era stato di un morto e dieci feriti. Secondo le indagini della Squadra mobile il blitz sarebbe stato una ritorsione nei confronti del gruppo e una dimostrazione di forza per incutere timore ad alcuni commercianti appartenenti alla comunità indiana della zona. Tra i reati contestati c’è anche una rapina commessa il 2 ottobre 2021 ai danni di un esercente, al quale erano stati portati via 3.500 euro.

Il processo è stato aggiornato al 20 giugno per la discussione con le richieste di condanna del pm e poi a seguire gli interventi dei legali di parte civile e della difesa. Poi nuova udienza l’11 luglio per la sentenza.