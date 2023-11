Paziente morto, due condanne e tre assoluzioni per i medici dell'Icot

Due condanne lievi e tre assoluzioni. Questi l'esito del processo a cinque medici dell'Icot accusati di omicidio colposo per non avere effettuato tutti gli accertamenti necessari ad evitare il decesso di un paziente di 81 anni.

Il processo si è celebrato, su richiesta dell'avvocato difensore dei camici binachi, l'avvocato Carla Bertini, con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese. Sul banco degli imputati Teresa Cavezza, Luca Colella, Maria Teresa Marcanio, Alessandro Ciuffoli e Cristina Napoli, medici in servizio presso il reparto di riabilitazione ortopedica della struttura sanitaria del capoluogo pontino. Secondo la ricostruzione dell'accusa avrebbero omesso di predisporre i necessari accertamenti strumentali finalizzati a diagnosticare a B.A., un'ulcera nonostante la sintomatologia e le manifestazioni cliniche presentate dal paziente. I medici, assistiti dall’avvocato Carla Bertini, avrebbero cagionato il suo decesso per “colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia avendo tra l’altro omesso di provvedere al trattamento della lesione, limitandosi ad esplorare l'addome e non estendendo l'esame” con ulteriori esami diagnostici specifici e non avendo provveduto al trattamento della lesione. Le condizioni dell'81enne erano degenerate a tal punto che il 21 dicembre 2017 venne trasferito d'urgenza al Santa Maria Goretti di Latina dove però morì poco dopo il ricovero.

I familiari avevano presentato una denunica e si sono costituiti parte civile con l'avvocato Lucio Teson. nella scorsa udienza il pubblico ministero Valerio De Luca aveva chiesto la condanna di Ciuffoli e Napoli a un anno e due mesi di carcere e l’assoluzione degli altri tre imputati e ieri, a conclusione della camera di consiglio, il gup ha accolto la richiesta riducendo a quattro mesi con sospensione condizionale la pena e ha assolto gli altri tre. Il risarcimento a favore dei familiari che si sono costituiti parte civile sarà definito in sede civile.