Omicidio di Erik D'Arienzo, arrestato per favoreggiamento Andrea Tarozzi

Colpo di scena nelle indagini per l’omicidio di Erik D’Arienzo, il 30enne ritrovato in fin di vita a ridosso della Pontina, all’altezza di Borgo San Donato, il 30 agosto dello scorso anno e deceduto qualche giorno dopo in ospedale a causa delle ferite riportate.

Questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri hanno arrestato a Sabaudia Andrea Tarozzi, 32 anni, già iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento: secondo gli investigatori avrebbe aiuto Fabrizio Moretto – amico della vittima ucciso a sua volta con un colpo di pistola il 22 dicembre – a depistare le indagini. L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota sottolinea appunto come ci sia ancora il rischio che Tarozzi inquini le attività investigative tuttora aperte per arrivare a individuare i responsabili della morte di D’Arienzo. Tarozzi ora si trova agli arresti domiciliari.