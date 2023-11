Omicidio Giuroiu: condannato Angelo Travali, assolto il fratello Salvatore

Una condanna e un'assoluzione. Si è concluso così il processo per l'omicidio di Nicolas Giuroiu nel quale erano imputati i fratelli Angelo e Salvatore Travali. La Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana dopo meno di due ore di campera di consiglio ha condannato il primo a 21 anni di carcere e assolto a fronte di una richiesta da parte dell'accusa, il pubblixo ministero Luigia Spinella, di due condanne all'ergastolo per concorso in omicidio con l’aggravante della modalità mafiosa

Giuroiu venne ucciso ucciso e poi gettato in una vasca per liquami l’8 marzo 2014 a borgo Sabotino e per la sua morte sono stati già processati e condannati i fratelli Mirko e Manuel Ranieri e Ionut Adrian Ginca ma a distanza di alcuni anni è stato avviato un nuovo procedimento a carico di Angelo e Salvatore Travli in seguito alle dichiarazioni di alcuni pentiti. Ma la ricstruzione dell'accusa evidentemente non è stata convincente: ad Angelo Travali sono state concesse le attenuanti generiche e nei suoi confrnti è anche caduta l'aggaravante dell'agevolazione mafiosa mentre Salvatore Travali è stato assolto da ogni accusa.

La difesa rappresentata dagli avvocati Giancarlo Vitelli, Italo Montini e Camillo Irace aveva contestato l’impianto accusatorio sottolineando come le contestazioni mosse ai Travali dai pentiti siano arrivate a distanza di anni non solo dall’omicidio ma dal processo agli altri tre imputati.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.