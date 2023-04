Omicidio Giuroiu, in aula gli ultimi testimoni prima della discussione finale

Nuova udienza oggi davanti alla Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana del processo per la morte di Nicolas Giuroiu, ucciso nel 2014 a borgo Sabotino, che vede sul banco degli imputati i fratelli Angelo e Salvatore Travali, accusati di concorso in omicidio con l’aggravante della modalità mafiosa.

In aula sono stati ascoltati alcuni testi citati dai legali della difesa, gli avvocati Giancarlo Vitelli, Italo Montini e Camillo Irace. Un residente nella zona dove si era verificato il tamponamento dell'auto a bordo della quale viaggiava la vittima da parte della vettura con a bordo i componenti del commando omicida. L'uomo ha raccontato di avere sentito dalla sua abitazione il riunore della brusca frenata e di avere intravisto alcune persone scendere da una vettura e salire sull'altra.

Poi è stata la volta del figlio del proprietario del terreno dove venne portato il corpo di Giuroiu che è indagato per il sequestro di Giuroiu e l'occultamento di cadavere in concorso con i due imputati. E' stato lui a riferire di essere stato contattato quel giorno da Manuel Ranieri - Manuel e Mirko Ranieri sono già stati condannati per l'uccisione del 28enne, l primo a 24 anni, il secondo a 8 anni in quanto minorenne all’epoca – che gli aveva chiesto di andare a prendere la fidanzata a borgo Sabotino per portarla in giro per mezz'ora. L'uomo ha anche dichiarato di non conoscere i fratelli Travali.

Giuroiu era stato vittima di un agguato durante il quale furono sparati anche dei colpi di pistola: tre persone dopo aver speronato la sua auto lo avevano fermato e costretto a salire nella loro vettura, poi lo avevano ucciso e gettato il suo corpo nella cisterna di un'azienda a Cisterna.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale e esaurita l'audizione dei testi dell'accusa - rappresentata dal pubblico ministero Luigia Spinelli - e della difesa il processo è stato aggiornato al 9 maggio prossimo quando inizierà la discussione finale.