Omicidio di Borgo Montello: "Così è stata uccisa la vittima del pestaggio"

Udienza fiume che si è conclusa soltanto in serata ieri per il processo per l’omicidio di Sumal Jagsheer, il cittadino indiano ucciso in un casale di Borgo Montello nel corso di una spedizione punitiva. Davanti alla Corte di assise presieduta da Gian Luca Soana ci sono sette connazionali della vittima: Jiwan Singh, considerato il mandante, Harider Singh, Harmandeep Singh, Devender Singh, Ranijt Singh, Sohal Gurvinder Singh e Surjit Singh, accusati a vario titolo di omicidio volontario, porto illegale di pistola, lesioni personali aggravate e rapina aggravata. Gli imputati, difesi dagli avvocati Amleto Coronella, Angelo Palmieri, Alessandro Farau e Alessandro Righi secondo l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Marco Giancristofaro il 30 ottobre 2021 avrebbero compiuto una spedizione punitiva mentre la vittima stava festeggiando la nascita del figlio irrompendo armati di spranghe con le quali avevano colpito i presenti. Il bilancio del pestaggio era stato di un morto e dieci feriti.

Ed è stato il medico legale Gianluca Marella a riferire ieri in aula sulle cause della morte della vittima: il 29enne è stato colpito da un corpo contundente, un pesante tubo di metallo, nella parte occipitale destra e poi presentava anche un trauma da corpo liscio che si è procurato battendo la testa a terra e un ematoma ai polmoni.

Sono stati inoltre ascoltati altri testimoni che quella sera erano presenti nel casale, il tutto con l’aiuto di una ragazza indiana che aveva fatto da interprete anche per la polizia quando quella sera era arrivata sul posto.

Il processo proseguirà il 22 dicembre quando è in programma l’audizione di altri 14 testimoni.