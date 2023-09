Omicidio Moretto, il perito del gip sui nuovi Stub: "Possibile contaminazione"

Quattro Stub tutti positivi che non aiutano a inchiodare Ermanno D’Arienzo quale responsabile dell’omicidio di Fabrizio Moretto, ucciso con un colpo di pistola alle spalle il 21 dicembre 2020 mentre rientrava nella sua abitazione di Bella Farnia, a Sabaudia.

E’ quanto emerso questa mattina nel corso dell’incidente probatorio richiesto dalla Procura della Repubblica e disposto dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese. In aula è stato ascoltato Marco Allevi, perito nominato proprio dal gip con l’incarico preciso di accertare, attraverso un nuovo Stub, una eventuale contaminazione da polvere da sparo per determinare se D’Arienzo, in carcere con l’accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, detenzione abusiva e porto illegale di arma da sparo, fosse presente sul luogo della sparatoria, visto che a tutt’oggi non è stato possibile provare tale circostanza e trovare tracce compatibili con il luogo dove sono stati esplosi i colpi che hanno provocato la morte di Moretto.

Il consulente ha effettuato quattro Stub – su D’Arienzo e sulla altre tre persone che risultano iscritte nel registro degli indagati per favoreggiamento – riscontrando per tutte positività ad alcuni agenti presenti nel proiettile. Allevi ha inoltre dichiarato, rispondendo ad una domanda del gip, di non poter escludere che ci sita stata contaminazione degli elementi esaminati. Alla luce di quanto emerso la difesa di D’Arienzo, rappresentata dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Oreste Palmieri, ha chiesto la scarcerazione del proprio assistito, detenuto dal dicembre scorso. Sull’istanza Molfese si è riservato di decidere.