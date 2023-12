Omicidio nella Rsa, imputato assolto: è incapace di intendere e volere

Non luogo a procedere per incapacità irreversibile a partecipare al procedimento. Si è concluso così il processo a carico di Franco Zampierollo, l’uomo chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale per avere ucciso il 14 maggio 2021 Enrico Tamburrino all'interno di una residenza per anziani dove erano entrambi degenti. La sentenza è arrivata oggi, giovedì 21 dicembre, a conclusione del processo con rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa.

A determinare la decisione del magistrato l'esito della perizia affidata dallo stesso gup allo psichiatra Lorenzo Contini il quale ha sottolineato come, all'esito dell'esame, sia emersa l'incapacità processuale e l'incapacità di intendere e volere dell'imputato, assistito dagli avvocati Gianni Lauretti e Pier Giorgio Marinelli. L'aggressione oggetto del procedimento era avvenuta all'interno della struttura sanitaria Residenza Pontina sita sulla Pontina dove Zampierollo aveva improvvisamente aggredito Enrico Tamburrino, 84 anni, giudice onorario in pensione, colpendolo ripetutamente tanto da provocargli fratture e ematomi gravissimi. La vittima era stata trasportata d'urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti ma era morta dopo alcuni giorni.

Ieri l'ultima udienza a conclusione della quale il pubblico ministeroMarco Giancristofaro ha chiesto il non luogo a procedere e la non punibilità dell'imputato affetto da demenza e con gravi problemi anche di carattere fisico. Una richiesta alla quale si è associata anche la difesa e che il gup ha accolto emettendo una sentenza di non luogo a procedere.