Fuori strada mortale per l'amico che viaggiava con lui, chiede il rito abbreviato

E’ comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Mario La Rosa per rispondere di omicidio stradale il 24enne di Latina che era alla guida dell'auto uscita fuori strada la sera del 6 marzo 2020 e che ha causato la morte del 23enne Alessandro Paulotto che viaggiava con lui. L’imputato, assistito dall’avvocato Renato Archidiacono, ha chiesto di essere giudicato con un rito alternativo quindi l’udienza è stata aggiornata al 16 febbraio del prossimo anno.

Quella sera i due amici erano usciti insieme e stavano rientrando a casa quando il giovane che era la guida su via Nascosa ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il muro di cinta di un’abitazione. Purtroppo per Paulotto, rientrato da pochi giorni a Latina da Bologna presso la cui università studiava, non c’era stato nulla da fare. Era deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

I successivi accertamenti aveva consentito di scoprire che il 24enne guidava sotto l’effetto dell’alcol e deve quindi rispondere di omicidio stradale e guida sotto l'effetto di alcol.