Omicidio di Veronica a San Francisco, ha un nome il killer. Taglia di 10 milioni di dollari

Per la morte della 34enne di Latina la polizia ricerca Renato Yedra-Briseno con cui la giovane aveva avuto una relazione

Ha un nome l’assassino di Veronica Di Nitto, la 34enne di Latina il cui corpo è stato rinvenuto la scorsa settimana nella sua abitazione di Daly City, alle porte di San Francisco, la città dove la ragazza si era trasferita da qualche anno raggiungendo la sorella che vive lì.

Come riportano alcuni giornali americani la polizia ha annunciato che per l’omicidio è ricercato Renato Yedra-Briseno, 36 anni, di San Francisco. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura oltre ad una taglia di 10 milioni di dollari.

Il corpo di Veronica era stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio nel suo appartamento: la ragazza aveva la gola tagliata e il sospetto è che sia stato l’assassino a dare fuoco all’abitazione per cancellare le tracce dell'omicidio. Sempre secondo le informazioni che arrivano dagli Stati Uniti Renato Yedra-Briseno e la Di Nitto si sdarebbero frequentati per un periodo.