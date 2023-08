Ondate di calore, il tele monitoraggio della Asl sui pazienti a rischio

C'è un gruppo di lavoro organizzato dalla Asl di Latina che dalla metà di luglio si occupa dell'emergenza caldo attraverso azioni di sorveglianza attiva della cittadinanza e in particolare delle fasce di popolazione considerate maggiormente a rischio: il gruppo è composto dalla Centrale di monitoraggio e dai Punti di Assistenza Territoriale che provvedono alla sorveglianza degli assistiti per prevenire gli effetti negativi delle eccessive temperature sulla salute, soprattutto delle persone più fragili, come previsto dal Piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore.

Dall'inizio dell'emergenza caldo, il gruppo di lavoro della Asl pontina ha telemonitorato attraverso la piattaforma 'Lazioadvice' 79 pazienti con punteggio di suscettibilità livello 3/4, praticamente quello con livello di rischio massimo di cui 35 sologiovedì.

I medici di Medicina generale che hanno aderito al Piano operativo regionale, a decorrere dal 1 luglio ad oggi, hanno sottoposto a sorveglianza attiva in totale 169 pazienti di cui 99 assistiti suscettibili con rischio caldo 4, 19 assistiti con rischio caldo 3, 51 assistiti con rischio caldo 1/2.

Nel mese di agosto è stato registrato, inoltre, un elevato numero di pazienti che si sono rivolti, anche per problematiche legate alle cosiddette ondate di calore, presso l'Ambufest di Piazza Celli a Latina, nei giorni festivi e prefestivi: complessivamente gli accessi sono stati 352. Nel primo fine settimana (5 e 6 agosto) i pazienti che hanno richiesto assistenza sono stati 78; nel secondo fine settimana (12-15 agosto ) gli accessi sono stati 172 accessi; nel terzo fine settimana (19 e 20 agosto) infine i pazienti sottoposti a controlli sono stati 102.