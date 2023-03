Operazione antidroga, cinque misure cautelari e due arresti in flagranza: tutti i nomi

Sono cinque le misure cautelari eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina in esecuzione di un'ordinanza del gip del tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per spaccio di sostanze stupefacenti.

In carcere sono finiti Giulia De Rosa e il figlio Cristian e anche Anna Bevilacqua. Destinatarie della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg sono invece Giovina e Francesca De Rosa. Ad eccezione di Cristian De Rosa, residente in via Sabaudia, tutte le donne sono di fatto domiciliate nell'appartamento popolare di via Londra 11, utilizzato di fatto dalla famiglia anche come base logistica dell'attività di spaccio.

I carabinieri, nel corso dell'ultimo blitz scattato nel corso della notte, hanno inoltre effettuato due arresti in flagranza: uno a carico dello stesso Cristian, trovato con mezzo etto di cocaina nell'appartamento; l'altro a carico del fratello Giuseppe, che deteneva ancora in via Londra decine di altre dosi di stupefacente.