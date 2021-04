Operazione Nico: il pusher arrestato in flagranza finisce in carcere

Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita a carico del 53enne Stefano Berto, già arrestato in flagranza di reato lo scorso 9 aprile nell'ambito dell'operazione "Nico" che aveva portato a una misura cautelare a carico di cinque persone accusate a vario titolo di corruzione, concussione e detenzione e spaccio di droga.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 9 aprile i carabinieri avevano trovato in casa 172 grammi di cocaina e altri 100 di hashish. L'uomo era quindi finito ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e nella giornata di oggi il giudice per le indagini preliminari che lo ha interrogato, ritenute sussistenti le esigenze cautelari, ha disposto la custodia in carcere, nella casa circondariale di Velletri.