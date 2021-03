Traffico di droga e estorsioni, la banda Travali davanti al Tribunale del Riesame

Primo round domani, 4 marzo, davanti al Tribunale del Riesame di Roma per alcuni degli arrestati nell’ambito dell’operazione ‘Reset’ che ha portato in carcere 19 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch’esse dal metodo mafioso ed un omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. I giudici della Libertà hanno fissato due udienze per discutere tutte le posizioni, la prima in programma per domani, la seconda fissata per martedì prossimo, 9 marzo.

Le ordinanze cautelari hanno colpito Angelo Travali, Salvatore Travali, Giuseppe Travali, Francesco Viola, Gian Luca Ciprian, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, Davide Alicastro, Ermes Pellerani, Cristian Battello, detto Schizzo, Fabio Benedetti, Costantino Di Silvio detto Cha Cha, Antonio Giovannelli, Giovanni Ciaravino, Silvio Mascetti, Alessandro Anzovino, Antonio Peluso e Valentina Travali, l’unica ad avere ottenuto i domiciliari.

Tra le contestazioni che arricchiscono l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, c'è anche il concorso nell'omicidio del giovane romeno Adrian Ionut Giuroiu, ucciso nel marzo del 2014 il cui corpo venne gettato nel pozzo di un’azienda agricola.

Nell’udienza di domani saranno discussi tra gli altri i ricorso di Angelo, Salvatore e Viola Travali, assistiti dall’avvocato Giancarlo Vitelli e di Fabio Benedetti, difeso da Sandro Marcheselli mentre la posizione di Valentina Travali, assistita dall’avvocato Alessia Vita, sarà discussa il 9 marzo.