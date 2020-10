Operazione "Scarabeo", false buste paga per ottenere crediti: ecco il sistema delle truffe finanziarie

Reclutavano clienti che non riuscivano ad accedere a ìl circuito del credito per incapacità di reddito o per segnalazioni pregiudizievoli che risutlavano dal sistema di informazione creditizio. Proponevano dunque consulenze personalizzate e poi si occupavano di oscurare i dati nel sistema o di falsificare le buste paga, così da presentare alle società finanziarie una documentazione perfettamente in regola per ottenere il credito. Il sistema era stato messo in piedi da un'associazione composta da sei persone, tra cui il dipendente della Procura di Latina Francesco Santangelo e cinque operatori finanziari, ed è stato smascherato nell'ambito dell'operazione "Scarabeo", condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Latina.

Tredici le ordinanze di custodia cautelare, sei in carcere e sette ai domiciliari, firmate dal Gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario. L'attività investigativa dei militari, realizzata attraverso attività di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e con riprese video grazie a telecamere nascoste installate negli uffici degl indagati, ha consentito di accertare che il gruppo era dedito all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria e della mediazione creditizia e alla frode alle società finanziarie.

Numerose le accuse contestate a vario titolo agli indagati; associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persona, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, abuso d’ufficio, favoreggiamento e corruzione.