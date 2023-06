Rivelazione di segreto d'ufficio in Procura, chiesti sei rinvii a giudizio

Sei richieste di rinvio a giudizio e una richiesta di archiviazione. E’ quanto ha richiesto il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza nel procedimento denominato ‘Scarabeo’ che aveva coinvolto anche alcuni dipendenti della Procura della Repubblica di Latina.

Si tratta della tranche dell’inchiesta relativa a coloro che erano stati indagati a piede libero senza essere sottoposti a misure restrittive e chiamati a rispondere a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione quali l’abuso d’ufficio, la rivelazione di segreto d'ufficio e il favoreggiamento. L’indagine aveva portato a ottobre 2020 a 13 arresti e il relativo processo è attualmente in corso davanti al Tribunale di Latina.

Questa tranche dell’indagine invece ha coinvolto due cancelliere in servizio a via Ezio, una delle quali peraltro è stata sospesa dal servizio perché avrebbe rivelato notizie che dovevano rimanere coperte da segreto ad un dipendente della Procura – anche lui imputato nel processo – su alcuni accertamenti in corso nell’ufficio giudiziario da parte dei carabinieri. Lo stesso dipendente della Procura avrebbe rilasciato certificati di carichi pendenti falsificati per consentire ad alcune persone di ottenere prestiti da società finanziarie e ancora avrebbe violato il segreto d’ufficio rivelando l’imminente esecuzione di uno sgombero in una palazzina di via Bruxelles. Nell'inchiesta è finita anche l'ipotesi di un trasferimento per una parente della cancelliera indagata, tramite una conoscenza, per andare a lavorare in una struttura sanitaria a Roma.

Nell’udienza preliminare il pm Lasperanza ha quindi chiesto al gup Mario La rosa il rinvio a giudizio di sei degli indagati uno dei quali ha peraltro chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato. L’udienza è stata rinviata al 26 ottobre quando il giudice deciderà sulla richiesta della Procura e si procederà al processo con rito abbreviato.