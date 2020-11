Operazione 'Scarabeo', sospesa per un anno la cancelliera della Procura della Repubblica

Paola Berghella è stata sospesa per un anno dall’esercizio del suo ruolo di pubblico ufficiale cancelliere presso la Procura della Repubblica di Latina.

La decisione è stata adottata dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, firmatario dell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito tredici persone nell’ambito dell’operazione ‘Scarabeo’. A richiedere la sospensione della dipendente di via Ezio, accusata di violazione di segreto d’ufficio per avere rivelato in anticipo un’operazione di sequestro di alloggi popolari a via Bruxelles al suo compagno Francesco Santangelo, considerato il capo del gruppo, erano stati i pubblici ministeri Valentina Giammaria e Claudio De Lazzaro: dopo qualche giorno e dopo un lungo interrogatorio nel quale la Berghella – assistita dall’avvocato Italo Montini – ha respinto tutte le accuse, il gup ha accolto l’istanza dell’accusa e sospeso la dipendente per un periodo di 12 mesi.

Oggi in Tribunale saranno interrogate le sette persone finite agli arresti domiciliari: si tratta di Nicola Natalizi, Serena Capponi, Giovanna Villani, Claudia Muccitelli, Loredana Mattoni, Serenella Mura e Fortunato Capasso, che insieme a Santangelo, Sergio di Barbora, Marco Scarselletti, Giorgio Vidali, Marco Capoccetta e Giuseppe Cotugno che devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio di un impiegato pubblico, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persona, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio, favoreggiamento e corruzione.