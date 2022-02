Ordine degli avvocati, Giacomo Mignano eletto presidente

Giacomo Mignano è stato eletto presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati della provincia di Latina. Lo hanno votato tredici dei quindici consiglieri eletti nella tornata elettorale di giovedì, venerdì e sabato scorsi che ha visto impegnati oltre mille professionisti iscritti al foro. L'elezione è avvenuta questo pomeriggio nel corso della prima riunione del nuovo organismo di rappresentanza forense che ha provveduto a scegliere anche le altre cariche: la vice presidenza è andata all'avvocato Pier Giorgio Avvisati, tesoriere è stata eletta Maria Cristina Sepe sia per i consensi ottenuti che come rappresentante del sud pontino. Nuova segretario dell'Ordine è invece Chiara De Simone in rappresentanza della lista 'Movimento Forense' che ha sostenuto Giacomo Mignano e la sua formazione.

"Abbiamo voluto dare pari dignità a tutte le componenti - spiega Mignano - con una squadra che pur nella contnuità con quelle che l'hanno preceduta è stata rinnovata per il 40% dei suoi compinenti".

Già dalla prossima settimana saranno nominate le commissioni e poi inizierà il lavoro del nuovo organismo.