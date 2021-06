Tumori, al Goretti di Latina lana e gomitoli per affrontare il cancro

All'ospedale Goretti di Latina si affronta il cancro con ferri e gomitoli. Si chiama lanaterapia ed è una "terapia" non farmacologica che permette alla persona che ne usufruisce di beneficiare dell'attività del lavoro a maglia mentre si trova in una situazione particolarmente stressante come può essere l'attesa di un intervento, di una radiografia o di una visita.

E' stata introdotta in Italia da Gomitolorosa, associazione no profit fondata a Biella nel 2012 da Alberto Costa, medico e chirurgo oncologo riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo all'avanzamento nella cura dei tumori al seno. "Gli incontri di lanaterapia - spiega Ivana Appolloni, direttrice della onlus - si svolgono nelle sale d'attesa dei reparti di oncologia di importanti ospedali italiani, da Messina passando per Latina, Bologna, Milano, Torino, come strumento per ridurre l'ansia di pazienti e familiari in tensione per le terapie e le prospettive future". Che questa pratica sia un efficace antidoto allo stress, Costa lo aveva intuito nei quarant'anni di lavoro al fianco di Umberto Veronesi, osservando nelle corsie degli ospedali le pazienti che lavoravano con l'uncinetto per ingannare il tempo, in attesa di sottoporsi alle cure o agli esami.

"Sferruzzare e rimanere concentrati su ferri e gomitoli - sottolinea il medico - aiuta chi vive stati di sofferenza a percepire meno il dolore riducendo ansia e stress; astraendo il cervello dalle preoccupazioni; aumentando il livello di autostima e agevolando i processi di socializzazione". Ne è testimone anche Fabio Ricci, direttore della Breast Unit dell'ospedale di Latina, che ha aderito all'invito di Gomitolorosa di introdurre la lanaterapia nel 2019 al Santa Maria Goretti.