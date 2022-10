Infortuni sul lavoro, in provincia 5 morti in 9 mesi: Latina la seconda nel Lazio per incidenza

Da gennaio a settembre del 2022 sono stati 574 gli infortuni mortali sul lavoro e 216 in tutto il Paese quelli in itinere. Nel corso della settimana europea della sicurezza sul lavoro l'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering lancia l'allarme: "La media mensile della mortalità che cresce è un elemento purtroppo significativo per descrivere un'emergenza che non conosce fine in questo Paese". Ad aggravare la situazione ci sono anche le denunce i infortunio sul lavoro, mortali e non, salite del 35% rispetto a settembre 2021. Il settore più colpito resta la sanità, seguito dalle attività manifatturiere e dai trasporti.

"Sono 790 i lavoratori che da gennaio a settembre 2022 hanno perso la vita da Nord a Sud - spiega Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Vega Engineering - con una media di 88 vittime al mese, erano 85 fino ad agosto 2022. Una media tragica che, oltre ad aumentare rispetto al mese precedente, sottende oltre 20 decessi alla settimana e circa tre infortuni mortali al giorno. Sono 574 gli infortuni mortali verificatisi in occasione di lavoro e 216 in itinere. Lo scorso anno i decessi totali erano 910, quindi, apparentemente stiamo osservando un decremento della mortalità (- 13%). Ma, ancora una volta, non possiamo fare a meno di sottolineare e ricordare come quest’anno siano quasi sparite le vittime Covid (14 su 677 secondo gli ultimi dati disponibili di fine agosto 2022) che, invece, lo scorso anno costituivano tragicamente più di un terzo dei decessi sul lavoro (271 su 772). E questo significa solo una cosa: passata l’emergenza pandemica, rimane quella dell’insicurezza sul lavoro”.

L'Osservatorio ha stilato anche una graduatoria delle province in ordine di incidenza degli infortuni mortali rispetto al valore di incidenza media nazionale, cioè il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati. Se la prima parte della classifica è occupata dalle province con un'incidenza di infortuni mortali superiore a 1,25, Latina occupa la terza parte della graduatoria, presentando un indice di incidenza sugli occupati pari a 24,3, con 5 casi totali, nel periodo considerato, di infortuni mortali sul lavoro rispetto a 206mila occupati.La provincia pontina occupa pertanto la posizione numero 53 nella classifica nazionale ed è la seconda del Lazio dopo Frosinone che si trova purtroppo in testa all'elenco (in seconda posizione).

A guidare la classifica del maggior numero di vittime sul lavoro è la Lombardia (93) che, per contro, come abbiamo visto in precedenza, presenta un’incidenza di infortuni mortali al di sotto della media nazionale, collocandosi così in “zona gialla”. Seguono: Lazio (53), Veneto (52), Campania e Piemonte (46), Emilia Romagna (44), Toscana (43), Sicilia (41), Puglia (37), Trentino Alto Adige (25), Calabria (18), Marche (17), Umbria (12), Sardegna (11), Abruzzo (10), Liguria (9), Valle D’Aosta e Basilicata (6), Molise (3) e Friuli Venezia Giulia (2). Nei primi nove mesi del 2022 il settore delle costruzioni fa registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 92. Seguono: trasporti e magazzinaggio (85) e attività manifatturiere (62). La fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni (218 su un totale di 574). Ma l’indice di incidenza più alto di mortalità rispetto agli occupati viene rilevato ancora tra i lavoratori più anziani, gli ultrasessantacinquenni, che registrano 73,8 infortuni mortali ogni milione di occupati. L’incidenza di mortalità minima rimane, invece, ancora nella fascia di età tra 25 e 34 anni, (pari a 13,5), mentre nella fascia dei più giovani, ossia tra 15 e 24 anni, l’incidenza risale a 20,8 infortuni mortali ogni milione di occupati. Questi dati confermano anche alla fine dei primi tre trimestri del 2022 che la maggior frequenza di infortuni mortali si riscontra tra i lavoratori più anziani.