Donna in overdose da cocaina al Goretti: trovato e arrestato il pusher

E' arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina in overdose dopo aver assunto cocaina e metadone. Le condizioni di una donna 40enne sono apparse tanto serie da richiedere un ricovero d'urgenza in terapia intensiva. Del caso sono state informate le forze dell'ordine e la squadra mobile ha avviato immediatamente le indagini per risalire al pusher che aveva venduto lo stupefacente alla donna.

Gli investigatori sono arrivati all'abitazione di un uomo originario di Catania, classe 81, residente a Sezze e già noto per i suoi precedenti specifici. E' ritenuto il responsabile della cessione di cocaina alla 40enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel suo appartamento i poliziotti hanno trovato e sequestrato 3 grammi di cocaina già suddivisa in 10 involucri corrispondenti ad altrettante dosi già pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle confezioni. In attesa di una correlazione medica certa tra le precarie condizioni della donna e l’assunzione dello stupefacente, per il pusher sono intanto scattate le manette per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente.