Aperto il parcheggio di via Porfiri accanto al parco San Marco: 177 stalli di cui 80 a pagamento

Oltre ai posti per i disabili, diversi sono stati riservati alle emergenze del servizio ospedaliero

È aperto da ieri, sabato 25 settembre, i il nuovo parcheggio di via Porfiri, adiacente al parco San Marco, che conta 177 stalli auto di cui 80 a pagamento e 8 posti per disabili. In seguito all'apertura di questa nuova area di sosta, nel vicino parcheggio di Piazzale Ortu è stato possibile riservare 15 posti alle emergenze del servizio ospedaliero.

Sono inoltre previste piantumazioni di alberi d'alto fusto ai lati del nuovo parcheggio, che verranno effettuate non appena le cominceranno le prime piogge, e verranno ripiantumati anche i 5 alberi che erano stati espiantati per permettere la realizzazione dei lavori.

"Si ricorda ai cittadini - spiega il Comune - che è vietata la sosta sul marciapiedi di via Porfiri che costeggia il parco San Marco".