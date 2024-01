Riqualificazione parco Falcone Borsellino, tutto fermo in attesa del Tar

Sarà il Tar a decidere, nell'udienza fissata per il 14 febbraio prossimo sull'istanza presentata dall'associazione temporanea di imprese che si era aggiudicata la gara per gli interventi di riqualificazione del parco Falcone Borsellino – valore complessivo circa 6 milioni di euro – aggiudicazione che il Comune di Latina ha poi revocato avendo rilevato che una delle ditte della cordata aveva una pendenza fiscale con l’Agenzia delle Entrate per contributi ai dipendenti non pagati. Elemento che rappresentava uno scoglio insuperabile rispeto ai requisiti richiesti.

Il gruppo, composto da LDF Appalti srl di Ardea, la Gecos srl di Pomezia e la Effebi srl con sede a Partinico in provincia di Palermo, ha chiesto l'annullamento della revoca dell'appalto nei suoi confronti e dell'aggiudicazione dell'appalto all’associazione temporanea di imprese ATS Monte Maggiore Società Cooperativa della provincia di Foggia e SCAF Società Cooperativa Appaltatori Foggia, CLER Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani di Ariccia che si era classificata seconda. Tra i motivi di opposizione della Effebi ha specificato nella sua richiesta di annullamento degli atti del Comune di avere impugnato quelle cartelle esattoriali e che è dunque in itinere un procedimento davanti alla Commissione tributaria che potrebbe anche avere un esito favorevole per l’azienda. Così il Tar ha fissato una camera di consiglio ad hoc per il 14 febbraio prossimo nel corso della quale deciderà se accogliere l'istanza: in questo caso l'affidamento al secondo gruppo di ditte perderebbe validità.

Nel frattempo però i lavori all'interno del parco Falcone Borsellino non sono ancora partiti nonostante la consegna del cantiere sia avvenuta il 18 dicembre scorso.