Paziente deceduto in ospedale per setticemia: la famiglia fa causa alla Asl

E' morto a 74 anni, durante un ricovero all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a causa di infezioni che si sono evolute in setticemia e sepsi. Ora il legale dell'uomo, l'avvocato Renato Mattarelli, fa causa alla Asl.

Nei mesi precedenti alla morte, tra ottobre e dicembre 2021, il paziente era stato sottoposto a tre ricoveri. Il primo a Formia per la rottura del femore trattata con un intervento chirurgico di protesizzazione, il secondo per la lussazione della stessa protesi al femore, il terzo ancora per una lussazione della protesi revisionata con riposizionamento manuela e per un'infezione della ferita chirurgica e della protesi che gli fu asportata con un intervento.

Come ricostruito dal legale, al momento del primo accesso in ospedale l'uomo non aveva alcuna infezione, che gli era stata invece diagnosticata durante il terzo e ultimo ricovero. "Le evidenze documentate nelle cartelle cliniche dimostrano come, con elevata probabilità scientifica - si legge nell'atto di citazione dell'avvocato - lo stato infettivo si sia originato durante il primo e il secondo ricovero, il quale è poi evoluto in setticemia e sepsi che ha causato il decesso". "Notoriamente - scrive ancora il legale - l'ambiente ospedaliero è fonte di infezioni e infatti gli agenti infettivi riscontrati nel paziente sono tipicamente di origine nosocomiale. Ne consegue quindi che, da un lato l'intervento chirurgico di protesizzazione del femore eseguito durante il primo ricovero (a Formia) è adeguato all'insorgenza dell'infezione ospedaliera, a maggior ragione poiché eseguito con grave ritardo (8 giorni dalla rottura) quando i frammenti ossei avevano certamente contaminato l'area della frattura; dall'altro i successivi 5 interventi di revisione chirurgica, di cui 3 eseguiti durante il secondo ricovero (sempre a Formia) e 2 eseguiti nel corso del terzo ed ultimo ricovero (a Latina) sono stati idonei a far insorgere o ad aggravare l'infezione".

Ricostruita la storia clinica del paziente pontino, l'avvocato Mattarelli cita dunque in giudizio l'azienda sanitaria di Latina.