Paziente muore al pronto soccorso mentre è in attesa: i familiari presentano un esposto

Un uomo di 68 anni, originario di Cisterna, è morto al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina dove si era recato in ambulanza lamentando un forte dolore al petto. I fatti risalgono alla serata di mercoledì. Ora la famiglia ha presentato un esposto in Procura chiedendo di fare chiarezza sulle cause del decesso.

Secondo la ricostruzione l'uomo aveva raggiunto il pronto soccorso intorno alle 17 e una volta dentro, passato al triage, era stato sottoposto ai primi controlli medici e poi era rimasto in osservazione. Il paziente però continuava a stare male ed era rimasto in contatto con i familiari. Nella notte poi le sue condizioni sono improvvisamente precipitate fino al decesso, di cui i sanitari hanno informato i familiari che erano rimasti fuori in attesa di avere notizie.

Ora sul caso la procura ha aperto un'inchiesto e disporto il sequestro della cartella clinica e l'esame autoptico per svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire quali siano state le cause del decesso e se siano state somministrate le cure.