Pedopornografia online, scoperti migliaia di file sullo smartphone: arrestato un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Latina nell'ambito di un'indagine internazionale sugli abusi sessuali nei confronti di minori. Si tratta di un'indagine partita dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio, in collaborazione con la sezione operativa di Latina, in seguito a una segnalazione arrivata dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online relativa a un utilizzo improprio di social network.

Una serie di complessi accertamenti successivi e una dettagliata analisi delle tracce informatiche hanno poi consentito al personale specializzato della polizia postale di risalire ail profilo di un utente, che è stato poi oggetto di una perquisizione autorizzata dalla procura. Gli accertamenti hanno permesso di sequestrare alcuni dispositivi elettronici, tra cui uno smartphone su cui sono stati rinvenuti numerosi file di natura pedopornografica che coinvolgevano anche bambini piccolissimi. Per il 50enne, incensurato, è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nell'ambito della stessa attività di indagine è stato arrestato anche un uomo di 62 anni, residente a Roma, trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico in cui figuravano atti sessuali con bambini. L’attività di perquisizione disposta dall’autorità giudiziaria sui flussi informatici relativi ad episodi di archiviazione di materiale illecito su piattaforme di cloud storage ha permesso di scoprire numerosi file che erano occultati all’interno di spazi virtuali protetti da password, ai quali è stato possibile accedere grazie a moderne tecniche di indagine e all’esperienza degli operatori del Centro per la sicurezza cibernetica del Lazio.

Ora l'attività di indagine prosegue, sotto il coordinamento del Centro per il contrasto alla pedopornografia online, con l'analisi del materiale sequestrato. L'obiettivo è individuare eventuali altre responsabilità e identificare i minori coinvolti. L’esposizione dei minori ai tentativi di adescamento sui social network è uno dei problemi sui si concentra l'attenzione della polizia postale, che necessita di una maggiore formazione di genitori ed educatori attraverso campagne di sensibilizzazione promosse per fornire strumenti di conoscenza del fenomeno e stimolarli a un'attenta vigilanza.