La Cassazione conferma: la confisca dei beni di Perrozzi è definitiva

E' diventata definitiva la confisca dei beni dell'imprenditore di Cisterna Fabrizio Perrozzi, sequestro effettuato nel 2015 dagli uomini della Divisione anticrimone della Questura oggetto di una lunga battaglia legale.

La Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali del 65enne, gli avvocati Leone Zeppieri e Massimo Biffa, che avevano impugnato il pronunciamento del 2022 con il quale la Corte di appello di Perugia confermava quanto deciso dal Tribunale di Latina nel 2015 vale a dire la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni e la maxi confisca di beni mobili ed immobili: 143 immobili molti dei quali a Cisterna, ma anche Latina, Terracina e San Felice, due ville in Sardegna, a Porto Rotondo e a Porto Cervo, e decine di beni tra Arezzo, Padova e la provincia di Padova oltre a auto di lusso tra cui due Porsche e una Aston Martin, quote societarie di Rizzardi, Cantieri Posillipo e Italkraft, un patrimonio del valore di circa 150 milioni di euro.

Secondo la Suprema Corte “è stato accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si è reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca, ovvero abbia costituito in una determinata epoca, il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo. Invero, la ricostruzione del curriculum criminale del Perrozzi consentiva di evidenziare la sua pericolosità sociale risalente ai primi anni '90”. I giudici ricordano inoltre una serie di precedenti giudiziari tra cui una condanna del Pretore di Latina del 1995 per una denuncia in stato di fermo da parte della Gendarmeria di San Marino per truffa aggravata, l’inchiesta della Guardia Finanza di Padova denominata “Frode Carosello” e la sentenza del 2012 con cui il Tribunale di Padova ha riconosciuto l’imprenditore responsabile di ulteriori fatti analoghi. I giudici della Surema Corte citano inoltre la “pendenza presso l'autorità giudiziaria di Latina di procedimento penale per i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio realizzati tra il 2007 e il 2011, condotte in relazione alle quali il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la sussistenza di condotte agevolative del reato di ricettazione per aver fittiziamente attribuito la titolarità e la disponibilità di denaro provento delle frodi fiscali, pari a circa 7 milioni di euro”.