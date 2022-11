Aggressione in zona pub: minorenne accerchiato, pestato e accoltellato mentre è al bar con gli amici

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri, ritenuti responsabili di una violenta aggressione a un minorenne avvenuta in zona pub nell’agosto scorso. Si tratta di un 20enne, un 29enne e un 45enne. Secondo la ricostruzione dei fatti, nella tarda serata del 1 agosto il 17enne era seduto al tavolino di un bar con i suoi amici per trascorrere una normale serata estiva, quando all’improvviso è stato accerchiato da tre uomini che lo hanno picchiato con violenza e poi accoltellato. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri allertati dalla sala operativa. Il minorenne invece è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

I militari hanno avviato le indagini necessarie a ricostruire la vicenda e a identificare gli autori del pestaggio arrivando così ad accertare che i tre uomini, imparentati fra loro avevano raggiunto il bar in realtà per cercare un altro giovane che poco prima aveva avuto una discussione con uno di loro. Non riuscendo però a trovarlo si erano accaniti sul 17enne convinti di sapere dove si trovasse. Il pestaggio è stato interrotto solo grazie all'intervento di alcune delle persone presenti all'interno del locale che cercavano di salvare il ragazzo dalla furia del gruppo. L'indagine ha consentito poi di identificare i responsabili, prima denunciati all'autorità giudiziaria per tentata violenza privata, lesioni aggravate in concorso e detenzione illegale di armi (un bastone di legno e un'arma da taglio), e ora arrestati.

Nella zona della movida del capoluogo resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine sul fronte dell'ordine pubblico e della sicurezza, anche per tutelare i più giovani. Continueranno quindi i servizi di prevenzione e contrasto anche da parte dell'Arma.