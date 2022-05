Uffici di polizia in affanno in tutta la provincia per carenza di organico, l'appello del sindacato

Una preoccupante carenza di organico che vede tutti gli uffici della Polizia della provincia di Latina in grande affanno e che corre il rischio di esplodere in tutta la sua gravità da qui al 2030, allorché 40 mila poliziotti andranno in pensione. Il grido d’allarme è stato lanciato nel corso del IX° Congresso provinciale del Siulp, il Sindacato Unitario dei lavorato di Polizia, che si è tenuto a Formia all'insegna del tema ‘Uniti per assicurare più diritti ai poliziotti salvaguardando la sicurezza dei cittadini’.

Ai lavori, moderati da Tommaso Malandracculo, sono intervenuti tra gli altri il Questore Michele Spina, il segretario generale della Cisl Roberto Cecere, il segretario FNS Cisl Salvatore Polverino, i delegati dell’intera provincia nonché il segretario generale nazionale Felice Romano e il segretario regionale Nicola Conte.

L’assise ha riconfermato all’unanimità quale segretario generale provinciale Luigi Izzo il quale nella sua relazione, oltre a sottolineare la carenza di organico, ha ricordato la battaglia portata avanti dal Siulp rispetto ad un ipotizzabile innalzamento di fascia della Questura di Latina nonché l’apertura di una sede distaccata della Squadra mobile proprio nel sud pontino.

Il Questore Spina, durante il suo saluto ha pubblicamente identificato il valore dell’interlocuzione sindacale e dell’impegno del Siulp, attraverso il segretario e la segreteria uscente, concordando sulla necessità di avere più uomini al fine di assicurare e maggiore sicurezza ai cittadini.

La nuova segreteria provinciale è composta da Luigi Izzo, Nicola Conte, Costantino Saputo, Giovanni Olivier, Alessandro Di Raimo, Raimondo Giampaolo e Gianluca Baroncini.