Carenza di organico e rischio aggressioni dei detenuti, la protesta della polizia penitenziaria

Protesta degli agenti di polizia penitenziaria questa mattina, 24 giugno, davanti al carcere di Latina. La manifestazione è stata organizzata dalla Fns Cisl per ricordare la carenza di personale e sollecitare interventi tesi a impedire le aggressioni da parte dei detenuti psichiatrici oltre che implementare le infrastrutture REMS e chiedere il rinnovo del contratto collettivo.

“Stiamo manifestando per tre motivi principali – ha spiegato Massimo Serretiello, segretario Fns Cisl - la gestione dei detenuti psichiatrici che si sono riversati negli istituti carcerari ordinari a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; il rinnovo del contratto e, infine, la carenza cronica di personale a livello nazionale e nella Regione Lazio. Solo nella casa circondariale di Latina vi è una carenza organica di 26 unità”.

“Una giornata di lotta per questi lavoratori, agenti di polizia penitenziaria di Latina, i quali operano costantemente in una struttura sovraffollata pensata per ospitare 70 detenuti e che invece ne gestisce più del doppio - ha aggiunto il segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere – c’è assenza di personale, ancora non vengono rinnovati i contratti e, come se non bastasse, questi lavoratori sopperiscono con le loro forze alla carenza di strutture appropriate e di operatori addetti alla cura e al recupero dei detenuti con problemi psichiatrici. Non possiamo stare a guardare: i lavoratori devono poter lavorare in tranquillità affinché abbiano risposte immediate. E’ necessario dare risposte immediate agli operatori”.