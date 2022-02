Controlli sulle strade: 240 pattuglie impegnate, mille veicoli fermati e 87 multe per eccesso di velocità

Oltre 240 pattuglie messe in campo dalla polizia stradale di Latina nel mese di gennaio per garantire controlli sulle strade. L'attenzione è stata puntata in particolare su Pontina, Appia, Moni Lepini e Flacca, dove gli agenti hanno controllato i veicoli in transito, compresi quelli adibiti al trasporto merci e paasseggeri. Ulteriori servizi sono stati programmati per verificare l'Rca, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, i trasporti eccezionali, il trasporto animali, il rispetto del divieto di utilizzo del telefonino alla guida.

Non sono mancate operazioni dedicate al controllo della velocità, tramite l’utilizzo del telelaser, che hanno portato a contestare 87 infrazioni al Codice della strada per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati controllati circa 1.000 veicoli e circa 900 persone; sono stati elevati 584 verbali per svariate infrazioni (norme comportamentali, utilizzo del telefonino alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta). 12 patenti e 10 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.377. Le pattuglie hanno inoltre rilevato 17 incidenti, di cui 13 con lesioni (21 sono state le persone che hanno riportato ferite, 2 i decessi) e 4 con soli danni alle cose.

Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 7 automobilisti. La squadra di pg ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo anche controlli amministrativi presso autoricambi, officine ed autodemolizioni. Il bilancio è di 14 persone denunciate all'autorità giudiziaria e sei arrestate.

La polstrada ha ripreso inoltre gli incontri nei vari istituti scolastici con l'obiettivo di trasmettere agli studenti i concetti dell'educazione stradale e della legalità.