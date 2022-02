Sicurezza sulle strade: i ragazzi delle scuole a lezione con gli agenti di polizia

Continua la campagna di sensibilizzazione della polizia di Stato nelle scuole della provincia di Latina. Quest’anno la polizia stradale ha avviato incontri con gli studenti dell’istituto comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia, con i plessi di Borgo San Donato, Borgo Vodice e Sabaudia, per poi proseguire con l’istituto comprensivo Tommaso d’Aquino di Priverno, nei plessi di Prossedi, Ceriara, San Lorenzo. La risposta è stata un’attiva partecipazione degli studenti, che si sono mostrati interessati e curiosi nel voler conoscere e apprendere le norme del codice della strada.

Il progetto infatti si basa sul concetto di far conoscere ai ragazzi, attraverso gli operatori specializzati della polizia stradale presenti nelle aule didattiche, i rischi e pericoli che si incontrano sulle nostre strade a causa, spesso, del mancato rispetto delle regole. Gli incontri, preparati in base all’età degli studenti, hanno spaziato dal come si allaccia una cintura di sicurezza, all’uso consapevole dei monopattini elettrici, fino alla delicata tematica dell’abuso di alcool o dell’assunzione di sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida di un veicolo, nonché alle conseguenze di un incidente stradale in stato di alterazione psicofisica. Ad oggi si contano 659 studenti che hanno partecipato ai vari incontri.

Nei prossimi giorni, verrà dato avvio al progetto “Icaro 2022”, una campagna di sicurezza stradale nata nel 2001 per diffondere tra adolescenti e giovani la cultura della sicurezza su strada.