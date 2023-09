Trasportava abusivamente rifiuti su un furgone con le portiere spalancate: maxi multa al conducente

Viaggiava sulla Pontina in direzione Roma con le portiere posteriori spalancate e un grosso carico sporgente: travi metalliche di ferro visibilmente corrose. Un furgone è stato fermato all'altezza di Borgo Piave dagli agenti della polizia stradale di Latina, che hanno notato subito come il mezzo fosse in evidente sovraccarico. Portato alla pesa pubblica, il carico del veicolo è risultato di 5.120 chili contro i 3.175 consentiti dalla portata.

Gli agenti della polstrada hanno quindi approfondito ancora il controllo, anche sul piano documentale, e scoperto che il conducente del furgone e la passeggera che aveva accanto avevano alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e misure di sicurezza che imponevano il divieto di avvicinamento in diversi comuni della provincia pontina.

I poliziotti hanno dunque elevato sanzioni per diverse violazioni al Codice della strada e per la normativa sui rifiuti in particolare, perché il conducente non era in possesso del formulario identificativo con il dettaglio sulla provenienza e sulla destinazione dei rifiuti che stava trasportando. Il totale delle sanzioni ammonta a 3.200 euro.