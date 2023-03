Trova un portafogli con quasi 1.800 euro e lo porta in questura: gli agenti rintracciano la proprietaria

Ha trovato un portafogli per strada, nel parcheggio di un centro commerciale del capoluogo. All'interno c'erano carte e documenti della persona proprietaria e anche la somma di 1.850 euro in contanti. Il cittadino, un uomo di 70 anni, si è subito recato negli uffici della questura per consegnare l'oggetto e gli agenti si sono immediatamente messi in moto per rintracciare la proprietaria.

Si trattava di una studentessa cinese di 23 anni, temporaneamente domiciliata nella città di Latina, che aveva appunto perso il suo portafogli poco prima e non aveva ancora presentato la formale denuncia di smarrimento.

La giovane è stata tempestivamente rintracciata e si è precipitata in questura, convinta ormai di trovare solo i documenti. Ad attenderla però la sorpresa: la somma di denaro era intatta e la ragazza ha potuto rientrarne in possesso. Commossa per il gesto, ha ringraziato gli agenti della questura ma non ha potuto invece ringraziare personalmente l'uomo che lo aveva ritrovato, che ha preferito restare anonimo.