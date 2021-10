Ricorrenza dei defunti: a Latina un servizio speciale di collegamento con il cimitero

In occasione della ricorrenza dei defunti, nei giorni di domenica 31 ottobre, 1 e 2 novembre, l’amministrazione comunale di Latina e la società Csc hanno potenziato il trasporto pubblico mettendo a disposizione un servizio speciale di collegamento con il cimitero Di seguito il potenziamento delle linee e gli orari.

Linea Centro Cimitero

Stazione autolinee – Via E. Filiberto – Piazza del Popolo – Via Duca del Mare – Piazzale Prampolini – Viale Vittorio Veneto – Via Emanuele Filiberto – Via Romagnoli – Via Persicara – Viale Kennedy – Viale della Rimembranza – Cimitero – Viale Kennedy – Via Bruxelles – Via Galvaligi – Via Garigliano – Via Volturno – Piazzale Prampolini – Viale Vittorio Veneto – Via Emanuele Filiberto – Via Romagnoli – Stazione autolinee.

Orari di partenza

Giorno 31/10/2021

8.40 – 9.25 – 10.15 – 11.55 – 12.45 – 13.30 – 14.20 – 15.10 – 16 – 16.55

Giorno 1/11/2021

8.40 – 9.25 – 10.15 – 11.05 – 11.55 – 12.45 – 13.30 – 14.20 – 15.10 – 16 – 16.55

Giorno 2/11/2021

8.40 – 9.20 – 10 – 10.50 – 11.40 – 12.35 – 13.15 – 14 – 14.50 – 15.45 – 16.55

Presso il piazzale del cimitero, nello spazio antistante l’ingresso carrabile, ci sarà una fermata di 3 minuti a porte aperte

Resta invariata la linea ICOT – Cimitero