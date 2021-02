Il prefetto di Latina sulla nuova caserma dei vigili del fuoco: "Ora concretezza sulla nuova sede"

"Sappiamo che la macchina burocratica ha i suoi tempi, però non è possibile che un territorio come questo abbia dei ritardi di adeguamento così forti. Mentre mi accingevo a rappresentare i problemi della provincia, sono stati anticipato dalla collega del capo dipartimento del ministero e questa è una cosa che volevo dire a tutti gli operatori: C'è particolare sensibilità verso questo settore e verso questi uomini. Cerchiamo di farla diventare ora azione concreta. Il comandante farà un elenco di tutte le priorità di intervento. Detesto le lentezze burocratiche, bisogna tentarle tutte per accorciare i tempi". E' quanto ha affermato il prefetto di Latina Maurizio Falco in visita oggi, 16 febbraio, alla sede provinciale dei vigili del fuoco, accolto dal comandante Stefano Smaniotto. Il punto sulla nuova caserma, che sarà collocata presso la struttura dell'ex Sani.