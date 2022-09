Nuovi dirigenti in questura: dalla Digos alla squadra mobile e alla volante

La questura di Latina presenta la sua nuova squadra di dirigenti e funzionari, tutti giovani, che ricopriranno incarichi di rilievo all'interno dei diversi uffici. L'ultimo arrivo è quello del vice questore Mattia Falso, subentrato proprio in questi giorni a Giuseppe Pontecorvo nella guida della squadra mobile di Latina. La più giovane, ma in realtà da più tempo in servizio nella sede di Latina, è invece Valeria Morelli, 31enne, commissaria capo e dirigente della divisione del personale.

Oltre a loro sono stati presentati dal questore Michele Spina Anna Tocci, che attualmente ricopre il ruolo di vice capo dell'Ufficio generale prevenzione generale e soccorso pubblico in attesa di passare all'incarico di dirigente dopo aver completato un corso di formazione da commissario; Stefano Cilli, già insediatosi nei mesi scorsi alla guida della Digos dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Benevento; Michele Pota, ex funzionario della squadra mobile di Caserta e ora dirigente del commissariato di Gaeta.

"Sono giovani, preparati e bravi - ha esordito il questore nel presentarli - Latina è considerata una questura complessa con un territorio variegato, su cui c'è molta attenzione e che richiede grande competenza". Il vicequestore Michele Pota, arrivato dalla squadra mobile di Caserta, sua provincia di origine, assumerà la guida del commissariato di Gaeta: "E' un territorio variegato con molte influenze criminali - ha dichiarato - L'impegno e la professionalità sarà massima". Anche il commissario capo Stefano Cilli, presentato come esperto del settore e con una particolare vocazione per la materia, ha spiegato: "La mia ultima esperienza è stata a Benevento, una realtà sicuramente più tranquilla. Questo è un posto effervescente, sono stati accolto benissimo. ora mi metto a disposizione per qualsiasi necessità e, come spiegato anche dal questore, il mio ufficio sarà aperto alle esigenze dei cittadini". "Per costruire palazzi servono fondamenta solide - ha invece aggiunto la commissaria Morelli - Mi impegno per garantire efficienza e soddisfazione del personale". Anna Tocci, arrivata lo scorso luglio ha poi sottolineato: "Sono onorata di ricoprire questo incarico perché questo ufficio porta i colori della polizia di Stato in giro per la città. Da aprile sarò dirigente". "Per me è un onore - ha dichiarato anche il nuovo capo della squadra mobile di Latina Mattia Falso - Entrare in polizia per me è il coronamento di un sogno. Abitavo a Napoli alle spalle della questura e i miei primi ricordi sono quelli delle auto che tornavano dalle operazioni".