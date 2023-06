Personale carente al pronto soccorso: la Asl ricorre a una ditta privata per coprire i turni

Personale carente, medici in fuga, turni di lavoro pesanti per chi resta. Succede in tutti i pronto soccorso italiani e il Goretti di Latina non fa eccezione. La criticità è stata al centro di diverse assemblee sindacali e di un incontro tra la direzione generale della Asl e le organizzazioni sindacali avvenuto il 29 maggio scorso. Per correre ai ripari e garantire cure adeguate all'utenza la Asl pontina ricorre all'acquisto di prestazioni aggiuntive da privati. Proprio il 29 maggio è stata infatti pubblicata sull'albo pretorio una delibera che affida la copertura dei turni alla ditta privata Medical Line Consulting nei pronto soccorso di Terracina, Fondi e Latina.

Per Terracina e Fondi si tratta in realtà del rinnovo di un accordo precedente, per il pronto soccorso del Goretti di un provvedimento nuovo reso necessario dalla “continua e perdurante carenza di personale medico". La delibera fa riferimento a prestazione aggiuntive per due mesi, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio, tamponando almeno temporaneamente una situazione già critica che potrebbe aggravarsi ancora con le ferie del personale.

Intanto le organizzazioni sindacali Anpo, Federazione Cimo Fesmed, Cm Cisl Medici e Anaao Assomed, commentano l'incontro con la direzione dell'azienda sanitaria, "che ha fornito l'occasione - spiegano - per ribadire la centralità del ruolo della dirigenza medica nel fornire all’utenza cure appropiate oltre che di qualità". "Le criticità scaturite dalla mancanza di personale medico e dalla conseguente soluzione adottata e basata sull’assegnazione di specialisti di altri reparti al pronto soccorso con ordine di sevizio, al momento, risultano risolte con la delibera adottata il 29 maggio..La direzione strategica della Asl - spiegano ancora i sindacati - si è impegnata ad incontrare le organizzazioni entro la fine di giugno allo scopo di fornire un’aggiornamento sulle disposizioni adottate per i successivi mesi estivi. Accogliamo positivamente l'impegno al dialogo e al confronto da parte della dirigenza per la soluzione di un problema complesso quale quello del pronto soccorso. Vigileremo però affinché non si torni a soluzioni che non possono essere condivise nel merito e nel metodo e che frustrano le professionalità del personale sanitario che quotidianamente è al servizio dei pazienti".