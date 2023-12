Processo "Scarface", l'accusa ridimensiona le imputazioni in appello

Richieste di condanna ridimensionate nel processo di appello per i 19 imputati dell'operazione “Scarface” che hanno scelto il rito abbreviato. Nel corso dell'udienza davanti alla Corte di appello di Roma ci sono Carmine Di Silvio detto Porcellino, Antonio Di Silvio, Ferdinando Di Silvio detto Prosciutto; Fabio Di Stefano, Costantino Di Silvio detto Costanzo, Costantino Di Silvio detto Cazzariello, Manuel Agresti, Alessandro Zof, Anna Gina Di Silvio, Alessandro Di Stefano, Simone Ortenzi, Marco Ciarelli, Simone Di Marcantonio, Riccardo Mingozzi, Salvatore Di Stefano, Daniel Alessandrini, Michele Petillo, Mirko Altobelli e Franco Di Stefano condannati complessivamente a 161 anni di carcere per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga, furto, detenzione e porto abusivo di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Nella scorsa udienza il procuratore generale Marco Ardigò aveva proposto agli avvocati difensori e ai loro assistiti il concordato, ossia l’istituto previsto dal codice di procedura penale che consente alle parti di concordare sull’accoglimento dei motivi di appello, in tutto o in parte, con rinuncia agli altri eventuali motivi e che prevede sconti di pena. Alcuni hanno deciso di accettare e il rappresentante dell'accusa ha presentato le sue richieste di condanna, decisamente più leggere rispetto al primo grado. Per Marco Ciarelli concordato e richesta di condanna a 3 anni e mezzo; concordato anche per Mingozzi con richiesta a 3 anni e un mese e concessione degli arresti domiciliari; per Altobelli richiesta a 2 anni e scarcerazione; per Di Marcantonio la richiesta dell'accusa è 2 anni e otto mesi. Nessun concordato invece per Costantino Di Silvio Cazzariello per il quale il procuratore ha chiesto 6 anni di carcer; per Petillo con richiesta di condanna a 2 anni e mezzo e per Zof con richiesta a 4 anni. Si torna in aula il 20 dicembre quando la parola passerà agli avvocati difensori Alessia Vita, Sandro Marcheselli, Oreste Palmieri, Alessandro Paletta, Antonino Castorina, Luca Melegari, Alessandro Farau, Maurizio Forte, Giancarlo Vitelli poi nuova udiienza il 19 gennaio per eventuali repliche e la sentenza.