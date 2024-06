Pestato per la droga non pagata: davanti ai giudici la vittima ritratta

Era stato picchiato per un debito di droga ma davanti al Tribunale ha completamente discolpato uno degli aggressori e si è rifiutato di fare i nomini degli altri due. E' accaduto nel processo a carico di Alessandro Artusa, personaggio con una serie di precedenti di un certo rilievo e più volte condannato, che in questo caso era chiamato a rispondere di estorsione, lesioni aggravate in concorso con altre persone e detenzione di arma, un coltello. Il fatto rientra nell'indagine denominata "I Pubblicani" che a aprile 2022 aveva portato a otto arresti per rapina, sequestro di persona, estorsione aggravata, lesioni personali aggravate, detenzione e porto illegale di arma e traffico di droga: gli altri imputati hanno scelto il rito abbreviato e sono stati condannati mentre Artusa, assistito dall'avvocato Maurizio Forte, ha optato per il rito ordinario. Così in aula è stato chiamato a testimoniare Gianluca Pezzano, in questo caso vittima di un pestaggio ma già condannato in questo procedimento a quattro anni e sei mesi per cessione di stupefacenti.

Il 41enne di origini calabresi, a maggio del 2021 era stato costretto a salire a bordo dell'auto di Artusa - che era intercettata da tempo dai carabinieri - e portato in un'area isolata di Campo Boario: nella macchina c'erano anche Giuseppino Pes e Roberto Ciarelli. L'azione era scattata per un debito contratto dalla parte offesa per un acquisto di droga. Pezzano era stato colpito più volte sia all'interno della vettura che all'esterno ma ieri davanti ai giudici del terzo collegio penale del Tribunale di Latina, ascoltato come parte offesa, ha offerto una ricostruzione decisamente diversa. Ha scagionato del tutto Artusa sottolineando che non lo aveva mai minacciato né aveva partecipato al pestaggio, al contrario era intervenuto a suo favore dicendo agli altri due di lasciarlo perdere. "Lo devo anche ringraziare" ha sottolineato. Poi, nonostante l'insistenza del pubblico ministero Martina Taglione e del presidente del collegio Mario La Rosa, si è rifiutato di fare i nomi dei due aggressore, Pes e Ciarelli, nonostante fossero già noti. "Tanto avete i filmati per identificarli, sapete chi sono. Io sono venuto qui solo per parlare di Artusa, non per parlare di tutto il processo" ha dichiarato in maniera categorica.

L'udienza è stata rinviata al 4 luglio per la discussione e la sentenza ma non è escluso che il pm proceda nei suoi confronti per falsa testimonianza.