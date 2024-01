Abusi del bidello sulla 13enne, il padre racconta: "Mia figlia era triste e di notte piangeva"

Sfilata di nuovi testimoni nel processo a carico del bidello di una scuola media di Latina, 65enne finito agli arresti domiciliari a ottobre 2022 con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa 13enne dell'istituto.

In aula davanti al primo collegio penale presieduto da Gian Luca Soana e alla presenza dell'imputato, assistito dagli avvocati Daniele Giordano e Matteo Restate, sono stati ascoltati il padre della vittima, un insegnante e la psicoterapeuta alla quale la ragazzina per prima ha raccontato quanto le era successo, a distanza di circa due anni perchè fino a quel momento lei non aveva avuto il coraggio di dire nulla.

"Mia figlia era cambiata - ha ricordato il padre, che si è costituito parte civile con la moglie con l’avvocato Francesco Manchisi rispondendo alle domande del pubblico minisero Antonio Sgarrella - era una ragazzina vivace, dinamica, poi ha iniziato a mangiare poco, era apatica e si vedeva che stava male. Si svegliava di notte e piangeva e non voleva più fare equitazione, sport che praticava a livello agonistico. Così abbiamo deciso di affidarla ad una psicoterapeuta alla quale poi ha confidato cosa le era accaduto ed è stata lei a suggerirle di parlarne con noi: era l'inizio del 2021. Era disperata quando ce l'ha detto, distrutta e piangeva". Un racconto che la 13enne ha fatto anche in sede di incidente probatorio davanti al gip ricordando di essare stata avvicinata dall’imputato durante una pausa delle lezioni: lui l’aveva toccata e palpeggiata nelle parti intime e in un’altra occasione l’aveva seguita nel bagno e aveva tentato di baciarla ma lei era riuscita a divincolarsi e scappare.

A confermare l'accaduto anche la psicoterapeuta alla quale si sono affidati i genitori della ragazzina. "Mi raccontò dopo alcune sedute che aveva vissuto un brutto incontro a scuola - ha spiegato - e che non aveva detto nulla perchè si vergognava e aveva paura. Parlava male della scuola, disse che non le piaceva e faceva brutti sogni nei quali compariva una presenza maschile negativa". Ascoltata anche la psicologa consulente del pubblico ministero, poi il rinvio al 26 gennaio quando a parlare sarà l'imputato.