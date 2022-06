Concorso Asl truccato, riflettori sui messaggi tra Rainone e Moscardelli

Nuova udienza oggi davanti al Tribunale di Latina del processo a carico dell’ex segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli, dell’ex dirigente dell’azienda sanitaria Claudio Rainone e del funzionario Mario Graziano Esposito, imputati a vario titolo di corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio in riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D indetto in forma aggregata tra le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo.

In aula è stato ascoltato un luogotenente della Guardia di finanza che aveva condotto le indagini insieme agli uomini della Squadra mobile di Latina. Il militare delle Fiamme gialle ha risposto prima alle domande del pubblico ministero Valerio De Luca, poi a quelle degli avvocati difensori Renato Archidiacono, Luca Giudetti, Leone Zeppieri e Stefano Mancini.

Ha spiegato come l’inchiesta abbia presi il via da alcuni esposti presentati da alcuni candidati del concorso e ha ricostruito le attività investigative puntando poi messaggi Whatsapp, numerosi, intercorsi tra febbraio e dicembre 2020 tra Rainone e Moscardelli oltre che di alcune intercettazioni ambientali nella stanza del dirigente Asl. Oggetto di questi colloqui secondo l’accusa l’esito positivo per alcuni candidati vicini al segretario del Pd che in cambio avrebbe dovuto aiutare Rainone ad ottenere la nomina a direttore amministrativo dell’azienda sanitaria. Due dei candidati in effetti superarono l’esame e vennero chiamati proprio da Rainone, come confermano la messaggistica e le intercettazioni, il giorno prima della prova orale per concordare le domande. In chiusura di udienza il militare della Finanza, rispondendo alla domanda del legale di Moscardelli, ha risposto che non ci sono comunicazioni nelle quali i due definiscono i termini di un eventuale accordo sull’esito positivo del concorso per alcuni candidati in cambio della nomina di Rainone.

Il processo è stato aggiornato al 6 ottobre quando saranno ascoltati gli investigatori della squadra mobile.