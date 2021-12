Concorso Asl truccato, il Tribunale ammette tutte le parti civili contro Moscardelli, Rainone e Esposito

Il collegio penale presieduto da Aldo Morgigni ha accolto tutte le richieste di costituzione di parte civile presentate nel processo a carico dell’ex segretario provinciale del Partito democratico Claudio Moscardelli, l’ex dirigente della Asl di Latina Claudio Rainone e del funzionario Mario Graziano Esposito chiamati a rispondere a vario titolo di corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sul concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale in forma aggregata tra le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo.

Il Tribunale nell’udienza di questa mattina ha quindi respinto tutte le eccezioni presentate dai legali degli imputati, gli avvocati Renato Archidiacono, Luca Giusetti e Leone Zeppieri così come ha respinto i rilievi sull’utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Accolte dunque le istanze del Comune di Latina con l’avvocato Cinzia Mentullo, delle Asl di Latina, Viterbo e Frosinone – le prime due rappresentate dall’avvocato Alessandro Benedetti, la terza dall’avvocato Valentino Vescio di Martirano – della Regione Lazio con l’avvocato Carlo D’Amata, dell’associazione ‘Caponnetto’ con l’avvocato Alfredo Galasso, della Confconsumatori Lazio Aps con l’avvocato Giacomo Montecuollo e di due partecipanti al concorso finito al centro dell’inchiesta condotta da Squadra mobile e Guardia di finanza.

Si torna in aula l’11 febbraio prossimo, data per la quale sono stati citati come alcuni testi del pubblico ministero Valerio De Luca tra i quali l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, il direttore generale della Asl Silvia Cavalli e il suo predecessore Giorgio Casati.