Concorso Asl, il concorrente ammette: "Mio padre dipendente dell'azienda quel giorno era un controllore"

Parola a due testi citati dalla difesa nella nuova udienza del processo a carico di Claudio Moscardelli, ex segretario del Pd, l’ex dirigente dell’azienda sanitaria Claudio Rainone e il funzionario della Asl pontina Mario Graziano Esposito, chiamati a rispondere a vario titolo di corruzione, falso e rivelazione di segreto d’ufficio in riferimento a due concorsi della Asl, uno per 23 posti da collaboratore amministrativo e uno da 70 posti per assistente amministrativo.

Il Tribunale, presieduto da Laura Morselli, ha ascoltato uno dei partecipanti al concorso da 70 posti, risultato idoneo anche se non nei primi classificati. Il ragazzo ha spiegato di non avere riscontrato anomalie nello svolgimento delle prove sia scritte che orali ma alla fine è emerso, mentre rispondeva alle domande dell'avvocato Mastrobattista che rappresenta una concorrente che non ha superato l'esame e si è costituita parte civile, che il padre è un dipendente della Asl di Latina e che il giorno del concorso svolgeva il ruolo di controllore nelle prove di esdame.

Secondo la ricostruzione dell’accusa Rainone, che era presidente della Commissione, avrebbe rivelato a sei concorrenti risultati poi vincitori e assunti dall’Azienda sanitaria gli argomenti che sarebbero stati oggetto della prova orale con la complicità di Esposito quale segretario della Commissione che avrebbe attestato falsamente la regolarità della procedura dei verbali della commissione. Per quanto riguarda l’ex esponente del Partito Democratico avrebbe segnalato due candidati al dirigente promettendo in cambio un aiuto per la nomina a direttore amministrativo dell’Azienda. Il processo è stato aggiornato al 21 marzo 2024 per ascoltare altri testi della difesa. La prossima udienza è stata fissata al 21 marzo del prossimo anno quando saranno ascoltati altri testi citati dalla difesa, della quale fanno parte gli avvocati Renato Archidiacono, Luca Giudetti, Stefano Mancini e Leone Zeppieri.