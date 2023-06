Processo 'Dirty Glass', Iannotta in aula: "Ho tentato di salvare la società ma l'avevano spolpata"

Prima udienza dibattimentale questa mattina davanti al Tribunale di Latina del processo ‘Dirty Glass’ a carico dell’imprenditore Luciano Iannotta, Luigi De Gregoris, Natan Altomare, il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, il carabiniere Michele Lettieri Carfora, di Antonio e Gennaro Festa, Pio Taiani chiamati a rispondere di reati in materia fiscale e tributaria all’estorsione aggravata dal metodo mafioso, all’intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico, rilevazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, sequestro di persona, detenzione e porto d'armi da fuoco.

A distanza di oltre due anni e mezzo dall’operazione della Direzione distrettuale antimafia che aveva portato all’esecuzione di undici misure cautelari e al sequestro di quattro società attive nella commercializzazione del vetro in aula è stato ascoltato il primo teste dell’accusa, rappresentata dai pubblici ministeri Luigia Spinelli e Francesco Gualtieri, vale a dire il commercialista che sedeva nel collegio sindacale della Pagliaroli Spa, la società che completamente svuotata da Iannotta per poi fallire. Il professionista ha spiegato come l’azienda produttrice di vetro corrispondesse alla società del figlio del titolare, Umberto - ex marito dell’ex consigliera regionale Gina Cetrone - 500mila euro l’anno. Ma il denaro veniva sperperato dai figli del titolare nonostante l’azienda di Priverno vantasse consistenti commesse. Poi a gestire la società arrivò Luciano Iannotta, forte di una delega di Franco Pagliaroli, e sarebbe stato lui a determinare secondo il commercialista, il crollo dell’azienda.

Una versione che Iannotta ha voluto contestare facendo spontanee dichiarazioni e spiegando come le spese dissennate dei figli di Pagliaroli avrebbero portato la società sull’orlo del baratro e di come lui avesse tentato di salvarla essendo la situazione finanziaria già pesantemente compromessa. L’udienza è stata aggiornata al 23 novembre per il controesame del commercialista.