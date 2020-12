‘Dirty Glass’, subito il processo per Luciano Iannotta e gli altri arrestati

Inizierà il 9 febbraio 2021 davanti al Tribunale di Roma il processo con giudizio immediato a carico di Luciano Iannotta, Luigi De Gregoris, Pasquale Pirolo, Natan Altomare, del colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, del carabiniere Michele Carfora Lettieri e ancora Franco Cifra, Antonio e Gennaro Festa, Thomas Iannotta e Pio Taiani destinatari delle misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta ‘Dirty Glass’.

I pubblici ministeri Claudio De Lazzaro, Luigia Spinelli e Barabara Zuin, titolari dell’indagine per la Direzione Distrettuale Antimafia hanno infatti chiesto ed ottenuto di andare direttamente a processo saltando la fase dell’udienza preliminare.

L’operazione portata a termine dalla Squadra mobile di Latina in collaborazione con le Squadre mobili di Napoli, Lucca e Caserta, aveva portato a undici arresti, quattro in carcere e sette ai domiciliari, un divieto di dimora nella provincia di Latina e il sequestro di quattro società attive nella commercializzazione del vetro. Le indagini consentito di scoprire un sistema di connivenze con impiegati della pubblica amministrazione che permettevano agli indagati di avere accesso a informazioni coperte da segreto d’ufficio. I reati contestati vanno dalle violazioni in materia fiscale e tributaria, violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazioni di segreto d’ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d’asta, sequestro di persona e detenzione e porto d’armi da fuoco.