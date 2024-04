Nonnismo alla scuola di volo, la testimonianza dell'ex Ministro della difesa

"Quando sono venuta a conoscenza di quello che era accaduto dai social ho chiesto delucidazioni all'Aeronautica militare che successivamente mi ha inviato una relazione sommaria". E' quanto ha raccontato l'ex Ministro della difesa Elisabetta Trenta citata come testimone della parte civile nel processo a carico dei sette sergenti dell’Aeronautica militare accusati di atti di nonnismo nei confronti di Giulia Schiff, all’epoca dei fatti allieva pilota presso la scuola di volo del 70esimo Stormo di Latina. Nei loro confronti le accuse sono di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate in relazione al battesimo del volo effettuato ad aprile 2018 quando la ragazza, secondo la sua denuncia, venne spintonata, presa a schiaffi, frustata e le venne sbattuta la testa contro l’ala dell’aereo, prima di essere lanciata in piscina.

Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Mario La Rosa il Ministro Trenta, citato dall’avvocato Massimiliano Strampelli che rappresenta la parte civile, ha raccontato di come le venne spiegato che quanto accaduto rientrava nella tradizione, che si trattava semplicemente di un rito goliardico. Poi r ispondendo alle domande degli avvocati difensori ha dichiarato di avere conosciuto Schiff anche di persona, di avere partecipato ad un evento sull’Ucraina al quale la pilota era presente e anche di avere officiato lei il matrimonio italiano della giovane con il 29enne israelo-ucraino Victor.