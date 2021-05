Processo per nonnismo al Tribunale militare, udienza annullata causa Covid

Slitta a settembre il procedimento a carico di otto sergenti del 70esimo Stormo denunciati dall'allieva Giulia Schiff: non ci sono aule in grado di garantire il distanziamento

Il Covid fa slittare l’udienza del processo per nonnismo a carico di otto sergenti dell’Aeronautica in servizio presso la scuola di volo del 70esimo Stormo di Latina accusati di lesioni personali, pluriaggravate e in concorso ai danni dell’ex allieva ufficiale Giulia Schiff.

Non essendoci un’aula sufficientemente ampia da garantire il distanziamento tra coloro che devono presenziare il Tribunale militare di Roma ha deciso di annullare l’udienza prevista per ieri e rinviare al 23 settembre prossimo. In quella sede saranno depositate anche le liste dei testimoni sia dell’accusa che della difesa: in quella di quest’ultima compaiono anche i nomi di tre astronauti, Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Maurizio Cheli, in veste di ex allievi dell’Aeronautica che i giudici dovranno decidere se ammettere o meno.

Tra le parti chiamate in causa anche il Ministero della Difesa, citato come responsabile civile per omessa vigilanza sul comportamento dei sottufficiali e sui loro comportamenti che dovevano rientrare nel tradizionale battesimo del volo ma che invece avrebbero “offeso il prestigio, l'onore e la dignità dell’allieva usandole violenza e cagionandole plurime escoriazioni". Quel rito, secondo i legali della Schiff che si è costituita parte civile, si svolgeva con modalità consolidate e i superiori non hanno fatto nulla perché ciò non si verificasse.